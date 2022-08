Dono les gràcies a Eduard Terrades i a Pilar Fernández per las seves cartes sobre la contaminació acústica. Vull afegir que Calella de Palafrugell és venut com un dels llocs més cars, bonics i tranquils del món. El mateix passa a Begur, on és imposible gaudir del silenci perquè aquestes infernals màquines dels jardiners s’encarreguen de contaminar l’espai. A Montserrat, a Poblet, al costat dels monestirs, a primeres hores del matí, també trenquen la pau i el silenci essencials d’aquests llocs. Després d’instàncies a l’ajuntament de Begur, sense resposta, per aquest «silenci», va intervenir el Síndic de Greuges, i què va dir el consistori? «Que no es pot fer res perquè és una qüestió genèrica» [sic]. Inconcebible resposta, perquè les motos –que també són un gènere– estan regulades, controlades i sancionades.