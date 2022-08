Demostrar que estàs neta

El president de la Comissió Europea es va passar anys i panys presentant-se amb actitud més que sospitosa en multitud de trobades oficials. Se’l va batejar com a Drunker, un malnom que jugava amb el seu cognom i amb la paraula «begut», i només cal fer un Google ràpid per trobar un reguitzell de notícies i vídeos amb els seus «millors moments», plens de relliscades, verbals i físiques incloses.

S’han trobat restes de cocaïna als lavabos del parlament britànic i la residència oficial del premier acollia festes en ple confinament, mentre demanava a la ciutadania que no sortís de casa.

I no parlem de tot el que s’ha dit de les famoses festes bunga-bunga de Berlusconi, del «¡viva el vino!» d’Aznar o de quan Obama va reconèixer haver consumit cocaïna.

No, no en parlem. Perquè la que s’ha hagut de fer un test de drogues és Sanna Marin, per un vídeo en una trobada d’amics en què apareix ballant.

La presidenta més jove del planeta ha hagut de demostrar que està neta, perquè ja se sap: si ets dona i lideres un país, o ets la mestressa de casa perfecta o una sergent de ferro. L’important és que no sembli que ets de carn i ossos, que tens 36 anys, que necessites disbauxa i que no ets primera ministra 24/7.