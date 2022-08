Fa quatre generacions que som socis del Girona. Ja els meus avis i pares anaven a Vista Alegre. Jo sóc soci des de fa molts anys i he vist de tot. Està molt bé que juguem a primera, molt bé, però la connexió Club - soci no es produeix. Ens tenen en compte però per cobrar l’abonament, això sí. Socialment, el Club és un desastre. No tenim cap connexió amb el club com a socis que som. A veure si algú hi està d’acord. No agafen el telèfon mai, no podem consultar res. Els empleats del Club al que paguem et tracten de males maneres. Envies un correu electrònic i no el contesten mai. El camp és el mateix que l’any 1970, amb un sol bar per zona que quan hi arribes a consumir et perds mig partit de les cues que s’hi fan. A l’accés al camp es formen unes cues per haver-hi poques portes d’accés. Crec que socialment ens haurien de cuidar. Estem allunyats del Club, només ens tenen per pagar l’abonament, la resta de socis res de res. El personal et tracta de mala manera i mai pots ni consultar res ni diririr-te al club perquè no s’envia resposta. Equip de primera-Club de tercera.