Els usuaris de Renfe ja poden adquirir, des d’ahir, els abonaments gratuïts, que seran vàlids durant els propers quatre mesos. Una mesura del Govern espanyol tan efectista com buida: l’única manera de fidelitzar la gent perquè utilitzi el transport públic és oferint un servei de qualitat, amb trens suficients i, sobretot, sense retard. Només si garanteixes que el transport públic surt més a compte que el privat -és a dir, que la persona arribarà a temps a la feina i amb un preu i una comoditat raonables- faràs que la gent deixi el cotxe a casa. I ara mateix, això no passa: l’usuari gironí s’exposa a retards, trens que no passen, a quedar-se sense seient (en el cas de l’AVE) o a haver d’anar anxovat en un tren massa ple.

La mesura dels abonaments és pa per avui i fam per demà. El Govern calcula que les famílies poden arribar a estalviar uns mil euros: i és clar, que ho agrairan! Però ja han calculat quin augment de trens necessitarem si la mesura funciona? O la gent haurà de continuar apilonant-se als Rodalies? I després, què passarà? Hi haurà un augment de preus durant un hivern que ja han advertit que serà «duríssim» a nivell energètic? Per incentivar l’ús del transport públic calen menys pedaços i més mesures estructurals.