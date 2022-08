Aquest mes d’agost he viscut en primera persona dos casos d’ofegament en dies consecutius, a la Platja Gran de Palamós, que haguessin pogut acabar en tragèdia. Afortunadament, i mai millor dit, les dues persones es van poder salvar gràcies a la ràpida actuació dels banyistes i del personal sanitari que érem en aquell tram de la platja. Resulta inconcebible que l’equip de salvament de la platja no sàpiga què és un tub de Guedel /Mayo ( imprescindible perquè l’ofegat no s’empassi la llengua i deixar via aèria oberta) o que dins del maletí de salvament no hi hagi una mascareta d’oxigen per a adults –només n’hi havia una de pediàtrica. En definitiva considero que és molt greu que el servei de salvament de platja no disposi del material imprescindible per salvar vides. Això sense parlar de la poca agilitat en el desplegament del protocol de seguretat. Tot plegat va transmetre una sensació d’inseguretat, de manca de coneixement en la matèria i de previsió en situacions d’emergència important. Cal precisar, però, que els socorristes van mostrar una actitud de col·laboració en tot moment i que van fer el que van poder. Les desgràcies sempre poden passar però que no sigui perquè no es disposin dels recursos necessaris ni dels coneixements imprescindibles en matèria de salvament. La seguretat de les persones no pot dependre de l’atzar i de la improvisació. Per aquest motiu, l’endemà d’aquest fets, vaig enviar un correu electrònic a l’ajuntament de Palamós perquè tingués coneixement de tot plegat. A dia d’avui, encara espero resposta.