Els residents al barri de Vila-roja fa anys que patim talls, esporàdics i continuats, del subministrament de l’energia elèctrica. El passat dilluns, dia 23, i el dimarts, dia 24, des d’aproximadament les 10 del vespre fins a les 7 del matí. Davant d’aquesta situació, portem anys així, ens hem vist en la necessitat de posar al Jutjat de Guàrdia de Girona denúncia contra el director general de la companyia subministradora, a fi que rebem el servei que paguem, i que tots sabem que no és barat. Afegim-hi el dany ocasionat als aliments congelats, manca d’accés a internet, etc., etc.