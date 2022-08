Segurament molta gent hem passat pel tram de vorera, molt estret, que hi ha al carrer Barcelona, a l’alçada del col·legi Cassià Costal i gairebé a tocar de la plaça Salvador Dalí. Amb la important remodelació dels espais al voltant de l’edifici d’El Corte Inglés, el contrast amb aquest tram de vorera d’un metre d’amplada aproximadament, compartit per vianants, columnes d’enllumenat, semàfors i pilones de protecció, encara ha quedat més en evidència. Sembla clar que no es pot ampliar la vorera reduïnt la secció de la calçada del carrer Barcelona, amb molt de trànsit, però si que es podria fer una tanca nova més enrere, seguint l’alineació i el disseny tradicional de la resta de tanca del col·legi, existent des l’època de l’antiga estació de mercaderies de Renfe, molt anterior a la construcció del col·legi, que deixa una vorera de 3 metres aproximadament.