Sembla ésser que la justícia espanyola (tot i que l’exalcalde Pacheco de Jaén va dir que era una pantomima) ha sentenciat a presó a Griñán, expresident d’Andalusia, per malbaratament i mal­versació dels ERO d’aquella comunitat. La família pressiona els Tòtems, Felipe González i Rodríguez Zapatero perquè el president Sánchez es tregui del barret un recurs per no empresonar-lo.

Un altre expresident, en Carles Puigdemont, fidel a les seves promeses al poble català... Referèndum o Referèndum, el porta a terme, tot i les agressions físiques de la policia i les verbals del Borbó, ha d’anar a l’exili i és perseguit acarnissadament per la justícia espanyola per extradir-lo i empresonar-lo (fins avui no se n’han sortit ). Malversació de diners públics o defensa de les idees sense violència, on és la diferència? Corrupció dels diners destinats als desfavorits o els dret d’una nació segrestada fa 300 anys. Aquesta és la diferència.