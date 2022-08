Una de les cançons més conegudes del cantant Raimon és aquella que porta per títol Tots els colors del verd que l’autor va compondre després d’una estada al País Basc on va recollir uns sentiments que després va saber transmetre amb tota la intensitat d’una lletra afinada i precisa i una musicalitat acurada i perfecte. En aquella peça, Raimon ens parlava del color del verd «sota un cel de plom» i que «l’aigua és sempre vida/entre muntanyes i valls» en el marc d’un «poble que ha sofert tant».

M’ha vingut al cap aquest poema de Raimon com una mena de contrapunt a la persistent sequera que ens està afectant sense que ni els xàfecs ni les tempestes dels darrers dies hagin aconseguit revertir. Amb un groc que va de baixa, girem ara la vista cap a un verd que torna estar de moda ni que sigui per seguir el camí que ens assenyala la Unió Europea bo i trampejant les bufetades que ens venen en forma d’IPC i factures de consum elèctric que, malauradament, encara poden créixer una vegada s’acabi l’estiu i comencin els primers freds tardorencs com un preludi de l’arribada d’un hivern glaçat i sense gas.

La realitat ens obligarà a viure voltats de verd ja sigui en el sentit més estricte o en els supòsits més variats. La Diputació de Girona va ser pionera en invertir diners dels contribuents per construir una generosa xarxa de vies verdes, uns projectes ben dissenyats i realitzats que han contribuït a incrementar exponencialment el seu ús ja sigui per caminants o per ciclistes que d’aquesta manera ajuden a reduir els consums de diòxid de carboni mentre fan un exercici saludable. Darrerament i gràcies als fons europeus s’han pogut sumar 41 quilòmetres més de vies verdes que d’aquesta manera s’aniran estenent per tota la geografia de les comarques gironines fins superar els 280 quilòmetres actuals. I com un apèndix a la meritòria labor de les vies verdes, la Diputació ha engegat una prova pilot consistent en asfaltar un tram de carretera amb ampolles de plàstic reciclades de tal manera que aquest material podrà tenir una concreció pràctica que ajudarà a reduir emissions de CO2. En aquest cas, el producte resultant no serà verd, però la idea i la voluntat respiren dels objectius d’aquest color.

Una bona tonalitat verda és la passera que s’ha projectat construir sobre el Ter i que unirà els municipis de Bescanó i Sant Gregori, un projecte que, de fer-se, estarà vigilat i controlat pel Consorci de Vies Verdes, la qual cosa li confereix una garantia addicional. La passera serà, doncs, una nova via verda que ajudarà a apropar dos pobles avui separats per un riu que només era factible travessar a l’alçada de Bonmatí. En canvi, tot i tenir enunciats d’un verd intens, està per veure els resultats d’aquesta aposta per la «renaturalització» que darrerament ha impulsat l’ajuntament de Girona a través del projecte GiroNat dotat de tres milions d’euros que segons el regidor de Sostenibilitat Martí Terés «no és per tractar millor les plantes i els animals, sinó per pur egoisme, perquè veiem la necessitat de tenir una ciutat més natural, més resilient als canvis climàtics i amb una millor qualitat de vida». Boniques paraules però caldrà estar amatents i veure com encaixa aquesta iniciativa amb la decisió municipal de deixar fora del contracte el servei de jardineria i arbrat de la ciutat i optar per encàrrecs forans, una decisió que pot agreujar el fet de deixar créixer les herbes que surtin de les voreres i els escocells. Com deia fa poc el president de l’Associació de Veïns de l’Eixample Joan Jorba «deixar-les créixer sense control no és acceptable» i, certament, la sensació de deixadesa i d’abandonament que avui hi ha en determinats indrets de la ciutat com a conseqüència d’aquesta nova política de vendre com a verd allò que no ho és (i de passada estalviar-se diners) és una preocupació ciutadana i, francament, dubto molt que s’accepti sense més el canvi de cromos d’un espai abandonat a la seva sort com una conquesta naturalista.