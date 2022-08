Actualment ens trobem davant d’un escenari a nivell global d’incertesa social, econòmica i geopolítica on sembla ser que les confrontacions, la tensió i hostilitat entre diferents països i l’aparició de les noves epidèmies que ens deixen desprevinguts i sense paraules són esdeveniments comuns. Des de l’inici del segle XXI hem estat testimonis dels diferents conflictes bèl·lics entre països anomenats «del primer món» i del «tercer món», una expressió comuna utilitzada per «catalogar» els països des d’una perspectiva classista. Exemples clau d’aquests conflictes són la intervenció a Iraq i Afganistan per part dels Estats Units i Espanya des de fa molts anys i de forma intermitent en el temps, la guerra russo-georgiana a Geòrgia (2008) i actualment la invasió de Rússia a Ucraïna, tot i que porten vivint capítols de violència des de fa anys (2014) i l’actual escalada de tensió entre Xina i Taiwan. Sembla ser que els governants d’aquests països que estan involucrats directe o indirectament en aquests conflictes són incapaços de reflexionar i dialogar com a persones moralment i intel·lectualment formades i es deixen portar per l’orgull patriòtic, els interessos econòmics i les diferències entre sí marcant múscul militar i essent autors i còmplices de genocidis sense preveure les conseqüències jurídiques, humanitàries, socials i d’inestabilitat i incertesa econòmica en tota la comunitat internacional. Ens hem oblidat que la majoria d’aquests països van signar tractats i estan presents a l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Tot i així s’han transgredit els principis que emmarquen l’ONU violant-los tot i ser el principal organisme i eix vertebrador que vetlla per la pau entre tots els països de la comunitat internacional. Han estat incapaços d’escoltar i atendre les peticions, intervencions i mediacions per part de l’ONU refugiant-se i comportant-se amb cinisme, demagògia, hipocresia i a través de la falàcia. Procés i civilització?