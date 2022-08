Perseguint robots

Coldplay omplirà l’estadi Olímpic de Barcelona quatre dies, quatre, la primavera que ve, i resulta que la majoria de les 200.000 entrades, que aviat és dit, esgotades, les han adquirit robots. O sigui que mentre els fans es desesperaven davant l’ordinador fent-se blaus als dits de tant prémer F5, els més llestos, els revenedors, des del núvol o des d’on fos, i els seus robots, anaven acaparant el paper, que ja està disponible multiplicant per dos, per tres o fins i tot per quatre el preu original en determinades webs. La tecnologia, doncs, tampoc ha arreglat el problema de la venda d’entrades. Les cues d’abans en els punts de distribució són ara virtuals i tampoc t’asseguren res. Ni el premi de l’entrada ni que els mafiosos que després graciosament venen bolígrafs a 500 euros les acaparin.

L’Agència Catalana del Consum admet que «és molt complicat» lluitar contra aquesta pràctica. La revenda està prohibida al carrer, sí, però a internet hi ha un buit legal i un mar amb massa peixos per perseguir. Una altra cosa són els robots. A Maximum Overdrive, Stephen King explicava el 1986 com les màquines es revelaven contra els humans i els aparells elèctrics es tornaven assassins. De moment, els robots es conformen robant entrades o fent tuits.