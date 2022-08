De manera ben sobtada ens ha deixat per sempre Vicenç Pagès Jordà, encara que tant la seva obra literària com l’amplíssim plec dels seus comentaris sobre els llibres d’un munt de diversos autors d’arreu diferents romandrà entre nosaltres com un testimoni que a molts ens ha ajudat a saber llegir amb més profunditat.

Recordarem el Vicenç com una persona amable i sensible, amant de la bona literatura, d’altres arts i de la vida en general. El recordarem com a un bon escriptor amb tot d’obres que ens han fet reflexionar sobre la pròpia llengua i la literatura alhora, com a un bon professor que sabia atraure els alumnes cap a la lectura i l’escriptura amb el seu exemple, i com a un bon veí de Torroella de Montgrí, on molts ens el trobàvem assíduament i compartíem el bon veïnatge.