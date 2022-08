En els funerals de Pompeu Fabra a l’església de Prada de Conflent, Pau Casals interpretà al violoncel una peça fúnebre de Bach i una nadala, El Cant dels Ocells. A l’estadi del F.C. Barcelona, s’entossudeixen en fer sonar a gran potència El Cant dels Ocells, més que res, per mitigar la cridòria dels que no respecten el minut de silenci (quinze segons, mal comptats) per la mort d’algun personatge vinculat al club. Casals va interpretar El Cant dels Ocells a Prada precisament perquè el mestre Pompeu Fabra va morir a l’exili el dia de Nadal de l’any 1948.

Suggereixo als dirigents de can Barça que en comptes de fer sonar una nadala per la mort d’algú, podrien posar la peça fúnebre de J. S. Bach que Casals interpretà al violoncel, en primer lloc: Komm, süsser Tod (Vine, dolça mort). Seria més adient.