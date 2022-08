Motius familiars em van portar, per primer cop, a visitar el festival de Concurs de Cançó de Salitja. Voldria felicitar als organitzadors, que després de mes de quaranta anys continuen celebrant amb il·lusió aquesta jornada, que promou la inquietud per la música i per la poesia catalana, tant necessitades en els nostres dies.

Dit això, em va sobtar que aquest poble entranyable, amb el seu petit campanar, ubicat en una de les comarques mes fèrtils de la província, envoltat de sureres, roures i alzines centenàries, estigués tan mancat d’arbrat: vam passar calor. És més, vaig ensopegar amb les soques de cinc moreres, que pel seu tamany devien tenir més de cinquanta anys, i que fins no fa gaire ombrejaven a la gent del poble... i, que segons em va informar el presentador del concurs, l’ajuntament havia tallat, «perquè la plaça s’havia de remodelar» (hi ha països que per salvar un arbre desvien una carretera). Tant de bo, si torno al proper concurs, em trobi les moreres replantades i els carrers plens d’arbres, perquè tal i com ha demostrat el poble, aquell que estima la musica, ha d’estimar la natura. Moltes felicitats.