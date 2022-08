No tinc fills, per tant no vull molestar a ningú que eduqui i tingui fills. Sí que recordo com em van educar els meus pares, ara fa molts anys, i malgrat que algunes vegades els «ensenyava les dents», avui els agraeixo molt el seu cop de puny sobre la taula en moments claus de la meva vida.

És molt fàcil mimar els teus fills amb una joguina, un gelat o, si voleu, encara més fàcil amb un senzill mòbil ple de jocs virtuals! O sigui, per entendre-ho ras i curt, donar-los tot el que volen i no saber transmetre l’esforç que significa tot allò que reben i viuen. Aquest esforç tan crucial que pels propers anys i diria que per a tota la vida, és vital per a un mateix.

No vull caure en aquella frase de què abans tot era millor. Ni molt menys. Però em sobta que actualment hi ha tanta comunicació, vegi el que veig. Nens i nenes cridant com bojos a qualsevol lloc públic i els seus pares sense fer-ne ni cas. Entre poc i massa. Una mica de disciplina va bé. La vida no és cap camí de roses, ans el contrari, i el més important per un ésser vius és aconseguir la plenitud d’un mateix. Això, tots sabem que requereix molt d’esforç. Educar és saber fer entendre aquest fet als més petits i no tan petits. Tant costa?