Segon capítol. Seguint amb el meu escrit del dia 25 referent al fet que el nostre Girona és un equip de primera i Club de tercera, vaig a fer el segon capítol i darrer. Espero que des dels màxims accionistes i dirigents del Club facin el possible per millorar el Club i puguem ser definitivament de Primera Divisió. En l’anterior escrit vaig parlar del tracte que rebem com a socis, nefast, i el fet que no puguem tenir comunicació soci - Club. Referent al fet que el camp no es reforma, mentida, sí que es reforma. Des de l’any 1970 que es fa fundar, l’única reforma és la de la llotja VIP, a la qual, naturalment, els socis no tenim accés.

El públic de preferent té com a « lavabos» unes casetes prefabricades de «posar i treure». Pel que fa als bars, em vaig referir al fet que tenim un bar per cada 4.000 persones. La veritat que és un camp del tercer món. Heu vist socis amb mobilitat reduïda? La meva mare, que és una aficionada incondicional del Girona i ja anava a Vista Alegre, no hi té cabuda, perquè el camp no està preparat per aquest tipus de mobilitat. No es podria pensar en la possibilitat que aquesta gent pugui arribar amb facilitat a les portes de Montilivi? La directiva o accionistes majors no han pensat que hi ha gent que té dificultats i també són socis del Girona? Arribar a un acord amb l’Ajuntament i que puguem deixar els nostres familiars al camp? Doncs no, no es pot. Del camp ja ho he dit tot.

Finalment, un Club de Primera Divisió no pot tenir els marcadors espatllats. Fins ben bé la segona part no sabíem quin minut era i, si algun soci va arribar tard, no hi havia marcador. S’ha de prevenir tot això. Bé, gràcies a tots aquells que heu llegit els dos escrits. Encara que sigui impossible i no crec que canviïn, espero que els màxims accionistes tinguin en compte que volem ser de primera. Visca el Girona.