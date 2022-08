Quatre de les persones que formen part del nostre llibre Referents. Entrevistes a 40 personalitats dels Països Catalans (CCG Edicions) han traspassat aquestes darreres setmanes. Ens referim a Jordi Bonet, Josep Espar i Ticó, Núria Feliu i Amèlia Trueta.

L’arquitecte Jordi Bonet havia nascut a Barcelona l’any 1925. Entre els anys 1981 i 1984 exercí de director general del Patrimoni Artístic i Cultural del Govern de la Generalitat de Catalunya i, entre els anys 1985-2012, fou l’arquitecte director de les obres de la Sagrada Família. Tenia al cap moltes obres i, també, des de l’estimació, l’exemple i el bon fer, els plànols d’una Catalunya admirable, que confia plenament en els seus atributs i en les seves possibilitats, ben oberta al món.

L’empresari i promotor cultural Josep Espar i Ticó era un forjador de somnis. Home creatiu, incansable, perseverant, tenaç... El nombre de projectes cívics, culturals i polítics que dugué a terme al llarg de la seva vida causa gran impressió. En relació amb el futur de la llengua i del país, la seva resposta era ben clara: «Cal treballar incansablement».

Núria Feliu esdevingué una de les cantants més populars i estimades de casa nostra. Era una artista en el sentit més ampli, magnífic i ple que la paraula pot adquirir. Pujà dalt dels escenaris durant més de cinquanta anys, primer amb el teatre; després, amb la música i, els darrers anys, amb la poesia. Estava orgullosa d’haver contribuït a demostrar que en català es pot cantar de tot.

Amèlia Trueta, filla gran del Dr. Josep Trueta, es llicencià en història per la Universitat d’Oxford, ciutat on visqué la seva família quan s’exilià a Anglaterra, després de la guerra civil. A catorze anys traduí del català a l’anglès el llibre El tractament de les fractures de guerra, del seu pare. L’any 1947 es casà amb Michael B. Strubell, pilot de la RAF durant la II Guerra Mundial i, també, historiador. S’instal·laren a Catalunya el 1983. Dotada d’un gran bagatge cultural i d’una gran capacitat per a guanyar-se afectes i complicitats, col·laborà amb nombroses associacions, algunes de les quals presidí.

Bonet, Espar i Ticó, Feliu i Trueta, persones referencials, tant per la seva profunda humanitat, com perquè posaren afanys, somnis i valors col·lectius per damunt d’individualitats i interessos particulars. El nostre afecte i el nostre agraïment més grans!