Ni amb 1.340 hores es podrà

El nou contracte de neteja i recollida de residus de Girona sembla molt ambiciós. Inclou gran quantitat de noves freqüències de pas en la neteja i recollida a tots els carrers i places. Més treballadors (el 2024 hi haurà 73 operaris més a part dels 165 actuals) i més vehicles de tota classe. S’utilitzarà molta més aigua -no potable- a la via pública. La inversió anual serà monumental. Es passa d’una despesa d’uns 11 milions a més de 21 milions. I altres mesures. Caldrà veure si totes les mesures permetran garantir que la ciutat estigui neta, però sembla un desplegament molt important. La feina dels tècnics de l’Ajuntament està llesta. Ara toca que l’empresa compleixi. A més, hi ha diversos mecanismes de seguiment i control per assegurar que tot plegat es va complint, amb un seguit de sancions si no es fa el que hi ha acordat. També la ciutadania ha de complir. Només cal estar mitja hora davant d’un contenidor per veure que no tothom posa les deixalles a dins, ni al que toca. L’Ajuntament preveu col·locar càmeres per detectar ciutadans incívics en aquests punts. A més a més, el contracte inclou una reserva de 1.340 hores anuals destinades a campanyes informatives i de sensibilització. No seran mai prou. Com va recordar ahir Marta Madrenas: «No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta».