Al Consell Directiu de la Clínica Girona, l’AMPA de l’Escola Verd vol expressar el seu agraïment per la cessió d’un espai per ampliar el pati de la nostra escola, fruit d’un acord de requalificació del 2015 amb l’Ajuntament. Fins ara, hem rebut molt poca informació sobre la naturalesa i ubicació d’aquest espai i ens preocupa que no tingui possibilitats d’ús real. L’Escola Verd és de les escoles públiques de Girona amb un pati més petit i de ciment. Per això, des de l’AMPA hem iniciat un procés per a millorar-lo. Segons l’Ajuntament, l’espai final dependrà de l’acord de la Clínica Girona amb el comprador. Entenem, doncs, que ara és l’única oportunitat existent perquè aquesta cessió satisfaci les necessitats reals de la nostra escola i agrairíem que la comunitat educativa pogués participar en la seva configuració. Seria bonic que la Clínica Girona s’acomiadés del barri on ha estat referent durant tants anys d’aquesta manera.