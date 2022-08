La Sra. Von der Leyen torna a anunciar que està treballant dur per la reforma del mercat elèctric europeu, en què, sobretot, es tractaria de separar, desvincular el preu del gas i de l’electricitat; és a dir, que la matèria primera del gas (el gran os imperialista) no tingui tant de pes en la valoració final del preu de l’electricitat. No hi ha dubte que el preu de la llum, arreu d’Europa i també fora de la UE, es dispara i marca un nou rècord, la qual cosa presagia una tardor socialment molt calenta, molta pobresa dura i més «combustible» polític per a les diferents opcions d’extrema dreta que es podria resumir en un «menjar o pagar l’electricitat». El que manifesta la presidenta de la Comissió europea és el «botó d’alarma» d’aquest sistema de plutocràcia en relació amb l’energia. Amb tot, sembla que Von der Leyen dóna una mica de raó a «l’excepció Ibèrica», ara bé la cosa ha de millorar en eficiència i voluntat política de debò, de limitar amb efectivitat el preu de l’electricitat, el gas i els aliments arreu del vell continent, tot sabent que estem en guerra.