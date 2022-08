Després de Barcelona i Girona, ara Cadaqués també s’afegeix al carro dels despropòsits contra el turisme de grups. Com solen fer els ajuntaments «democràtics», és a base de decret que han aprovat la taxa de 200€ per desencotxar els turistes a Cadaqués, una normativa que estableix, a més, la obligatorietat d’aparcar en el pàrquing municipal de la localitat, és a dir, no hi ha cap altra alternativa.

Aquest robatori a mà armada s’afegeix als altres despropòsits que, en forma de traves, ja són usuals a Barcelona i Girona. A la capital de Catalunya, els ecologistes de Colau prescindeixen de comptar l’autocar de grups com a transport públic, sostenible i menys impactant que el cotxe particular. La dissuasió ha estat articulada amb decrets i multes anul·lant les zones de descotxement a la Pedrera, Sagrada Família, etc., complicant a base d’aplicacions impossibles per a autocaristes estrangers el pagament de les poques i apartades zones que els queden, la permisivitat intencionada dels guiatges gratuïts liderats per persones no qualificades sense cap títol oficial en forma dels anomenats free-tours, etc.

A Girona, a més de la també permisivitat dels free tours que ja hi proliferen, el despropòsit de fer travessar per la Devesa els avis després d’anul·lar l’aparcament a la Copa, també va ser capital, ara, i després de molts maldecaps, es cedeix una zona de desencotxament irrisòria, de mal entrar i sempre ocupada per turismes a la zona de Pedret, en detriment dels veïns d’allà, sense lavabos i amb semàfors de pas sovint sense funcionar...

A tots aquests/es experts/es en turisme municipal els diria que s’ho fessin mirar d’aprop, que consultin amb els professionals (xofers, guies oficials, agències de viatges, usuaris de grups...) abans de prendre decisions que com nyaps ens fan avergonyir als que realment considero que sí que ens estimem el territori.