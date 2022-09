Des de diverses institucions s’ha anat manifestant al llarg dels temps, s’ha anat insistint, pel que fa a la natura, que tots semblem acceptar en la teoria. Tot i això, certes polítiques semblen veure l’home com a un enemic sistemàtic de la natura, en comptes de buscar l’harmonització, de gaudir de la natura amb el respecte degut. Sonen rares algunes limitacions horàries, com una cosa creixent que sembla assenyalar l’abús humà, sospitant sistemàticament de l’home com a enemic de la natura. Certa presumpció de culpabilitat que amaga omissions d’una ecologia autèntica i integral. És cert que als pobles es diu que els incendis s’apaguen a l’hivern, netejant els boscos, les muntanyes; el meu avi, agricultor i ramader, se’l sentia i veia que ho practicava fa més de 60 anys. Hi ha un abandonament, una deixadesa manifesta per part dels governants –que ni fan ni deixen fer els agricultors i ramaders–, que és una omissió moral dins una ecologia en sentit estricte. La deixadesa actual de moltes muntanyes i boscos té una connotació ètica evident, no és una deficiència sense més ni més en la gestió.

En comptes d’assumir responsabilitats ètiques i polítiques, és fàcil atribuir al canvi climàtic als incendis actuals. Assistim a una ecologia que selecciona de manera sectària els àmbits d’actuació. Els incendis ens revelen una carència ètica que es vol amagar. I posen de manifest que ecologia no és únicament allò que alguns diuen sinó que entre tots hem d’abordar-la sense exclusions.