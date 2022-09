N’estic fins al capdamunt

Durant el mes d’agost he anat sentint i llegint notícies diverses que m’han fet emprenyar molt i que se m’acumulen. No sé qui va escriure que dir que Felipe 6 és un vividor, penso que és una obra mestra de la subtilesa. Resulta que va començar les vacances a Marivent i el titular d’un gran diari com El Mundo va ser «La Familia Real en Marivent: ni vacaciones, ni privadas. Solo Trabajo». Fixeu-vos que Familia va en majúscules. Real també i Trabajo també. El periodista que ha fet el titular si ser idiota desgravés l’IRPF li sortiria a retornar. En realitat es va escaure que havia de prometre el càrrec el nou Fiscal General de l’Estat i va obligar a tothom: fiscal entrant, fiscal sortint ministre, etc a anar a Mallorca! Vaja forma d’exercir el vassallatge en una monarquia parlamentària. Felipe Sexto hauria de desplaçar-se a Madrid. El més impressionant és que els següents dies es va dedicar a fer regates, però quina barra!

La segona emprenyada és la de la guerra d’Ucraïna. Ens manen gent que no han llegit història. Les guerres normalment no comencen després d’una gran planificació, sinó per atzars imprevistos. I un cop encetada una guerra pot passar de tot. El que m’ha impactat més és una petita notícia d’aquests dies on se’ns informa que la UE dona als ucraïnesos 5,5 milions de pastilles de iode. Se m’han posat els pels de punta. O sigui l’exèrcit ucraïnès va tirant míssils a prop de centrals nuclears immenses com la de Zaporíjia i la UE contempla la possibilitat que tinguem un Txernòbil encara més gros i en comptes de muntar una estratègia negociadora, dona pastilles de iode. Com a ateu només puc dir: Mare de Déu senyor! Faran explotar una central nuclear i ens donaran aspirines! Continuant amb la UE. Ara s’han adonat que ser tant dependents de l’energia és un problema. L’any 1972 el Club de Roma va publicar «Els límits del creixement» i la UE ha trigat només 50 anys rodons en llegir-lo. Ara sí, ara els neoliberals volen regular l’energia. Mentrestant han deixat que la inflació pugés un 10%. El sistema que tenim és que les companyies elèctriques es reuneixen continuadament per posar-se d’acord en els preus i la UE en comptes de posar-los a la presó per fer reunions de càrtel, els defensa. Sala Martín està a punt del col·lapse. Mentre l’esquerra va a la seva bola. Ja deia Joan Fuster «La dreta sempre és «furiosa». I per això té tant èxit. L’esquerra tendeix a ser raonable. I es dispersa discutint». Estem vivint moments molt transcendents i molt complicats que eren fàcilment estalviables. Com deia el gran mestre mai prou ben valorat Karl Marx: «El capitalisme porta en si el germen de la seva pròpia destrucció per la seva insaciable set de plusvàlua i de guany». Amen.