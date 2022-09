El nostre Planeta, a través de la natura mateixa, ja fa temps que ens està avisant, sobre el perill que comporta el Canvi Climàtic, pel que fa a aquest, i conseqüentment a la nostra vida. Mentrestant anàvem fent l’orni. No fou fins que va sortir una noia sueca, la Greta Thunberg que, jove com era, ens va fer sortir els colors a tots, començant pels nostres mandataris, per la manca d’interès. Segons sembla, fins va venir a dir que, aquesta qüestió, havia posat en risc les seves il·lusions juvenils.

Sí que, darrerament, s’han començat a marcar normes per evitar la contaminació, però pel sembla no s’ha fet prou, perquè encara hi ha llocs i gent, que no ho respecten; i llavors passa el que passa. Prova evident és l’excés de calor, la manca de pluges o al revés, les desenfrenades, i entre altres, sense anar més lluny, aquesta exagerada pedregada, caiguda al Baix Empordà, que ha fet tant mal, material i fins i tot, s’ha cobrat una vida humana.

Serà possible que, tots plegats, no ens hi esforcem més?

És l’humil parer, d’aquells que, essent grans, patim pels que ens venen al darrere... Pensem-hi!