Tot va començar aquest passat mes de juliol. Tenim uns amics de Suïssa, que com que no ens ha estat possible veure’ns, ells van decidir enviar-nos un paquet amb xocolates «Cailler» que és una veritable passió. Normalment al cap de poc arriba el paquet, obrim la capsa i comencem a degustar aquesta menja dels déus asteques. Com que són bons amics i generosos, acabem compartint amb amics fins que s’acaba la capsa a l’espera d’un nou motiu per a repetir l’obsequi de Quetzalcóatl.

El paquet va entrar a l’oficina de correus CH, el 29-7. El 3-8 finalitza el procés duaner de l’exportació en origen. (Hem de suposar que els serveis de correus de Suïssa fan les coses ben fetes, com portem anys comprovant-ho. Seguim una amistat de més de 40 anys). L’enviament arriba el 3-8, a les 14:51 per ser gestionat per l’agent duaner al país de destí... Curiosament passa de llarg de Catalunya i arriba a Madrid (una logística un pèl peculiar). El 6-8 a les 11:53 està essent gestionat per l’agent duaner. I vet aquí que no entén què hi ha al paquet, tot i la documentació en regla pels suïssos. I decideix demanar documentació complementària el 8-8 a les 11:53 (velocitat de llamp, arribar i moldre). Ens arribar una «comunicación de recepción de envío para trámite de importación» com si la nostra família fos una empresa exportadora, el dia 21 i el 22 ens posem a contestar i enviar el formulari per internet (com proposava el mateix formulari). L’ordinador ens diu: «La información y documentación se ha añadido correctamente». Esperem uns dies.

Degut a la calor a algun funcionari se li han escalfat les neurones i com beure aigua mentre olores xocolata, si no ets un déu has de caure en la temptació. Escric això a 31 d’agost. Ha passat més d’un mes, imagino que el funcionari ja s’haurà acabat tota la capsa, bon profit! Neteja’t els bigotis que queda molt malament anar pel món amb la cara bruta encara que sigui amb la temptació de Quetzalcóatl.