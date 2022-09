Si aquests dies de «caloreta» voleu visitar un poble i ofegar-vos de calor, us recomano que visiteu Palau Sator. És un poblet deliciós, medieval, que afortunadament encara conserva tot el seu encant. Llàstima que el seu ajuntament estigui obsessionat per l’asfalt. Ja no hi queda un pam de terra, ni cap arbre per prendre l’ombra. El gran aparcament, ple de papers i brutícia sota l’indicador de «conjunt monumental», curiosament és l’únic lloc que s’escapa de l’asfalt... Però seguint la tònica del poble no hi han plantat cap arbre, amb la qual cosa, quan marxes ben acalorat i seus al seient del cotxe amb el cul ben calent, no et queda més remei que posar l’aire condicionat «a tope». Ah! i pels qui no us agradin els arbres, és el poble ideal, doncs la magnifica església romànica de Sant Pere, envoltada de xiprers centenaris, aquest any també ha passat per la serra de l’alcalde. O sigui que –deixant de banda tres o quatre excel·lents restaurants ben ombrejats de l’entorn– per aquells que els hi agradi passar calor, sens dubte, us recomano anar a Palau Sator.