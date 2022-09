Petards contra els estornells

Hi ha temes cíclics, però pocs que es perpetuïn tant en el temps, a Girona, com la batalla contra els estornells o els coloms. Sobretot a la plaça Poeta Marquina, on el mobiliari urbà i, sobretot, els jocs infantils, solen ser els grans damnificats per la brutícia que s’hi genera. A partir de dimarts l’Ajuntament ha contractat unes tasques de pirotècnia amb l’objectiu de foragitar els milers d’ocells que es refugien als arbres de la plaça, un mètode ja usat altres cops, sense que mai se n’hagi acabat de trobar un d’ideal.

Fa vint anys, per exemple, amb Ponç Feliu de regidor, Girona apostava pels falcons per eliminar els coloms. I darrere d’aquest sistema hi va haver petards, com els que ara s’usaran contra els estornells, sons d’alarma, làsers o trampes. El problema que generen aquests ocells, però, no és únic de Girona. Moltes ciutats catalanes també fa anys i panys que busquen la millor fórmula, cíclicament.

No és aquest un tema menor, perquè en depèn un problema de salubritat. El control dels animals salvatges urbans (coloms, gavians, estornells i altres ocells) correspon als Ajuntaments, però el ciutadà també hi pot contribuir, per exemple, no donant-los engrunes per menjar. Un problema de mal resoldre que, de moment, combatrem amb petards.