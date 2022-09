«Tu no has de cedir! Si cedeixes avui, demà hauràs de fer el mateix». Això ho deia un jove a un altre jove. Jo escoltava i pensava que la regla no era d’or, ja que si no se cedeix en un conflicte sovint hi ha violència. Pensava que la regla podia valer per a algunes situacions, només per a algunes. Exemples: quan et demanen que rebaixis un preu molt ajustat, o quan et maltracten. Pensava també en aquest joc suïcida del qual de vegades parlen els mitjans: «Dos cotxes circulen un contra l’altre, i perd el que es desvia primer per evitar el xoc, perd el que cedeix». Algunes vegades el cop de volant arriba tard i perden els dos conductors. En alguns casos arriben a perdre la vida. Aquí veiem que la regla no és bona. No funciona! Després he pensat en el procés independentista català. El 2017, cap dels bàndols, va voler cedir i el xoc es va produir. Ara es dialoga, ara se cedeix una mica. També he pensat en la invasió de Ucraïna. En què va haver de cedir Zelenski per evitar la invasió? I què va haver de cedir Putin per propiciar el diàleg?