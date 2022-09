Des de fa temps, la burocratització i la digitalització de tot s’està carregant l’atenció bàsica i ètica del servei tant públic com privat. Ara hi ha, a més, altres barbàries deshumanitzadores.

Al juny vaig viure un episodi mèdic important en un hospital públic. Amb el nou protocol dels hospitals, si tens un familiar directe convalescent –fins i tot si pateix complicacions postoperatòries– no tens dret a rebre informació sobre el que li passa si és major d’edat (tot i que estigui completament fotut, és major d’edat, tu!). El metge pot no informar sobre l’estat i l’evolució d’un convalescent al familiar directe si és major d’edat i així ho considera. Segur que hi ha molts metges que, tot i aquest protocol, evidentment n’informen al familiar directe; ara bé, pot ser que et trobis amb algun dels metges als quals ara ja els va bé aquest protocol –els empara i els descarrega de la feina d’haver d’informar al familiar directe. Doncs sí, ara sembla que ja no en tenen cap obligació, excepte que sigui menor d’edat (per sort, el DNI ho acredita), que sigui dependent (haurem d’acreditar, p. ex., que mon pare té alzheimer perquè el metge ens cregui?) o excepte que el pacient ho permeti expressament o tàcitament (ep! però el metge, és clar, no té pas l’obligació de preguntar al pacient si vol que n’informi al familiar, i, és clar, el pacient, que està fotut, fàcilment pot pressuposar que el metge informarà de tot al familiar, oi?).

A més, després de la pandèmia i amb la postpandèmia, amb una forta restricció de visites, veureu que justament l’horari establert per a les visites no coincideix mai amb l’horari en què el metge visita el pacient. Així doncs, si t’ha tocat un d’aquests metges és fàcil que hagis de demanar, exigir, pregar, i molts etcèteres, a les infermeres i al personal de recepció que, si us plau, li diguin al metge que t’informi sobre el que li està passant al teu fill de 24 anys o al teu marit de 30 anys o a la teva germana de 50 anys i que per resposta rebis que els sap greu però el metge no té cap obligació d’informar-ne al familiar directe si el pacient és major d’edat. Aleshores és quan pots «liar-la» ben forta perquè –us ho dic jo– el patiment es multiplica amb aquesta atenció deshumanitzada.