Junts audita l’evidència

Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, té raó quan es queixa que l’actual Govern de la Generalitat no està avançant cap a la independència. Té bones fonts d’informació, ja que el seu partit ocupa la meitat de les conselleries, inclosa la del vicepresident, de manera que té la meitat, o quasi, de la responsabilitat en la paràlisi. Per saber el que no s’està fent no calia engegar i divulgar una auditoria de l’acció de govern. Però s’equivoca qui pensi que la situació és nova i deriva de les estratègies adoptades des que es va formar l’actual coalició. L’avenç cap a la independència es va aturar de cop l’endemà de l’1 d’octubre del 2017 quan el govern de Carles Puigdemont i els altres membres de l’estat major del Procés no van ser capaços d’adoptar una estratègia clara i definida per gestionar el gran èxit polític del referèndum, del qual era un component notable la maldestre reacció violenta de l’Estat. El «i ara què fem?» que entonaven els ciutadans mobilitzats no va tenir una resposta inequívoca. La gent anava a la una, però això no era complicat, ja que es limitaven a seguir instruccions; els que les havien de donar, en canvi, navegaven en un mar de dubtes absolutament comprensibles, perquè cap opció no era del tot bona. L’opció de tirar pel dret requeria una correlació de forces donava, i anunciar el final de la festa generaria una frustració insuportable. Al final es van fer totes dues coses: es va proclamar la independència, que era el que esperava el sistema judicial per engarjolar els líders, i no es va fer efectiva la proclamació. Les detencions, el 155, i la facilitat que va trobar per aplicar-se, van deixar clar que des de la Generalitat no es poden construir les estructures de la república, perquè qui ho intenta acaba processat, i l’estructura, il·legalitzada. Com a molt es poden penjar pancartes fugisseres que deriven en inhabilitacions. De fet, la cosa està així des de la declaració d’independència del 10 d’octubre del 2017, la del dit i desdit.