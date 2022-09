Vaig poder llegir al DdG del diumenge, una defensa aferrissada del president Aragonès perquè no anirà a la manifestació de la Diada. També s’afirma que l’ANC no pot sobreviure sense els partits i es qüestionen els resultats d’una possible llista cívica independentista. Discrepo de totes aquestes opinions, Aragonès és lliure de no anar a la manifestació però més aviat mostra covardia. Tant l’ANC com Òmnium, per sobreviure només necessiten els seus respectius associats i pronostico que si es presenta una llista cívica independentista serà la més votada d’entre les independentistes. Temps al temps.