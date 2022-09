La pandèmia ha provocat un èxode de la ciutat al camp, per no dir ben ven bé al camp, sinó a pobles amb tots els serveis públics i amb natura pel voltant, com ara un Banyoles. Aquest fet ha encarit el nivell de vida d’aquestes localitats, com per exemple, els lloguers i nous impostos tributaris. Què passarà si els governants permeten aquest desajustament que perjudica a que les persones ciutadanes d’aquestes localitats cerquin habitatge i no en trobin? És evident que aquest tipus de política únicament beneficia a l’empresa privada i no a la persona ciutadana de classe mitja que treballa i paga de manera honrada.