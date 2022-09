Quetzalcóatl, és la principal divinitat de l’antic panteó mexicà. El cronista espanyol del segle XVI Juan de Torquemada, afirmava que Quetzalcóatl era un «home ros de complexió robusta i una llarga barba».

Per Bernardino de Sahagún, un cronista del segle XVI: «Quetzalcóatl era un gran civilitzador que va entrar a Mèxic capitanejant una banda d’estrangers. Va importar les arts al país i va fomentar de manera especial l’agricultura. A la seva època, les panotxes de blat de moro eren tan grans que un home era incapaç de transportar més d’una tija alhora, i el cotó creixia de tots colors sense haver de ser tenyit. Quetzalcóatl va construir cases espaioses i elegants, i va inculcar a la gent un tipus de religió que fomentava la pau».

Quetzalcóatl condemnava els sacrificis, excepte les ofrenes de fruites i flors, i era conegut com el déu de la pau. Segons una curiosa tradició, va arribar a bord d’un vaixell que es movia sense rems. Després d’una guerra còsmica, Quetzalcóatl va ésser obligat a abandonar Mèxic. La eixida de Quetzalcóatl de Mèxic va ser miraculosa: segons diuen, va partir a bord d’un rai que estava confeccionat amb serps. Abans de marxar, va prometre als seus seguidors que tornaria.

No deixa de ser curiós, però, que els conqueridors, tant al Perú com a Mèxic, es beneficiessin de les llegendes locals que profetitzaven el retorn d’un déu de pell pàl·lida i barbut. No obstant això, a diferència dels seus savis i benèvols predecessors, Pizarro als Andes i Cortés a Centreamèrica, es van comportar com a depredadors: «van arrasar les terres i els pobles i les cultures que havien conquerit, destruint-ho gairebé tot (Graham Hancock)».