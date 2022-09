Només pels milers de milions de persones arreu del món que no poden ni votar ni manifestar el seu punt de vista polític, el dia onze de setembre, hem de participar-hi. Sento que en general hi ha com una desídia de no anar a expressar el que sentim en un dia tan assenyalat!

És igual que els nostres governants no estiguin a l’alçada, ni els desenganys que patim, ni qualsevol dubte que tingueu. Aquest dia, es tracte de trobar-nos quants més millor per mostrar a tot el món el que volem i del què som capaços de fer. El més fàcil és dir: ens han enganyat, això és perdre el temps i no cal fer res. Aquí rau el secret del poble. Lluitar amb la seva arma més potent com són les manifestacions. Ningú oblida la immensitat de les passades concentracions catalanes. Ni els importants moviments històrics de molta gent en moments decisius arreu de tot el planeta. És ridícul abandonar-ho tot ara que és el que volen des de Madrid!. No assistir a la nostra celebració més entranyable, és fer un flac favor al nostre país. Si no vigilem, el final no podrem ni sortir al carrer. No siguem passerells!