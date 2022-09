Sembla que els nostres polítics vulguin ridiculitzar l’esperit catalanista, actuen com si només juguessin amb un pensament destructiu de la nostra identitat. Cada any a les portes de la celebració de la diada, surten amb un ciri trencat en voler desacreditar la nostra insígnia com a país. És una bufetada als interessos de la desitjada independència, sense adonar-se del perjudici, com el ridícul d’imatge que donem davant l’opinió dels espanyols i de la resta mundial. Només aconseguim avergonyir la catalanitat per la mancança de coherència i de no saber defensar l’orgull del seu poble, al que tant s’ha humiliat. Per això quan arriben a la fita puntual de l’11 de setembre, ens sentim cridats a defensar els drets fonamentals que tant desitja la ciutadania, i tot se’n va en orris per manca d’unió.

Fora encertat doncs que els representants que venim escollint en les eleccions, contemplessin l’afany i patriotisme de la nostra gent. De ben segur que les consignes en serien unes altres i que no cauríem en el desencís vergonyós de les picabaralles que tenen per pretendre liderar el seu partit. Tot plegat arriba al desconcert de la societat catalana, i hem d’exigir un comportament d’estatus de país, amb el criteri de formar un estatus rígid i solvent, el que demanem a tot el poder polític de Catalunya, el seny escaient al que tant ens ha afavorit com a tarannà de la nostra societat. Per contra, no podem dir el mateix dels que n’interpreten la voluntat positiva dels que si volem una institució pròpia, reconeguda per tothom i respectada, cosa que no fan els polítics catalans.