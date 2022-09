Deixem endarrere un estiu que ha passat massa ràpid per a molts de nosaltres. Això, significa la fi de les vacances. Deixem endarrere un agost ple de records i de boniques experiències; amb passejades per la muntanya, tardes de pluja, aperitius a la piscina... Tot passa i tot arriba. El setembre és un mes de tornada; a la feina, a la nostra rutina tal i com el gener és un mes de començar nous reptes com ara dietes de tot allò que hem menjat durant els mesos d’estiu. Sabem, però, que el veritable repte és veure si encara continuarem quan arribi el fred. El setembre ens porta nous colors i ens dona forces per encetar el nou curs escolar amb energia i optimisme. Tot desitjant que els dilluns tornin a ser els divendres per poder gaudir dels caps de setmana en el nostre petit paradís de color verd.

Seria aquest dia 11 de setembre, possiblement una de les festes més maques que hi ha en el nostre planeta terra. Per descomptat la festa del nostre petit país. Un dia que s’ha de viure al carrer, envoltats de felicitat. Aquesta consisteix en una celebració en honor els catalans, una fantàstica targeta de presentació de la seva identitat. Una societat que celebra la seva principal festa, demostra la seva sensibilitat, cultura i implicació. Per crear un món millor, dono a conèixer què significa l’11 de setembre per Catalunya: «Al damunt dels nostres cants, aixequem una Senyera que els farà més triomfants. En senyal de germandat, germans al vent, desfem-la en senyal de llibertat...».