Estem, com ha dit el president del Fòrum de la Família després de conèixer que durant el primer semestre del 2022 a l’Estat espanyol hem tingut la xifra de naixements més baixa de la sèrie històrica des del 1941, no ja davant un cru hivern demogràfic, sinó abans que res un infern; una autèntica emergència que cal atendre des de tots els àmbits de la societat, també des de l’àmbit polític, on la família ha de cobrar una rellevància i un protagonisme que per desgràcia a Espanya no té. Perquè, per molta demagògia i propaganda que es faci al voltant d’aquest drama, i que fins i tot alguns, de manera irresponsable, posin l’accent ideològic a la superpoblació que suposadament patim, la veritat és que una societat sense fills és, simple i planament, una societat sense futur.