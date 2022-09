Mario Beut va ser el mestre, en majúscules i en el sentit més transcendental de la paraula, de les ones radiofòniques nacionals. És història viva de la ràdio. Sí, també era polifacètic perquè a part de la ràdio va fer teatre, televisió, publicitat i, especialment, doblatge. Va posar veu a més de dos-centes pel·lícules i va doblar a artistes tan aclamats com Jean Paul Belmondo, Sidney Poitier, George Peppard, Tony Curtis i Jean Lous Trintignant, entre molts altres.

El teatre d’aficionats el va portar a Ràdio Barcelona SER, també va passar per Ràdio Miramar i la Cope. A TVE va debutar, als anys seixanta i també als setanta, amb concursos com ¿Conocemos España? Club Mediodía i La unión hace la fuerza. L’any 1958 va guanyar el Premi Ondas com a millor actor a Ràdio Barcelona, i al 1960 com a millor locutor.

Als anys 60, un servidor com a corresponsal de RTVE a Girona vaig tenir el plaer i el gust de testimoniar-li la meva admiració, que acabava amb una forta abraçada. Sí, al seu costat sempre em vaig considerar un deixeble i feliç per dedicar-me unes paraules amables i reconfortants.

El seu somni de crear una acadèmia de ràdio es va complir i al costat de llegendes de l’època com Federico Gallo, Jorge Arandes o el gironí Joan Viña Bona, entre altres, va funcionar molts anys aportant noms que també han fet història. El seu record perdurarà per la seva privilegiada professionalitat i categoria humana. El seu llegat és la petja que ens ha deixat a tots aquells que l’hem tingut com a mestre.

Descansi en pau, Mario Beut. Bona persona i bon amic.