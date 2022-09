Fruites i verdures, carn, peix, pa, ous... tots els aliments de primera necessitat es troben pels núvols. Fins i tot en els mercats temporals al carrer no es pot omplir el cistell de la compra. La gran majoria de la població cada dia ha de fer mans i mànigues per poder elaborar uns àpats decents. Els comerços de proximitat, els supermercats i els hipermercats haurien de disposar de més ofertes de productes bàsics. Per altra banda, l’administració hauria de controlar aquests abusos reiterats. Des del pagès fins la botiga, tothom s’hauria d’ajustar molt més. La mala alimentació és causa de malalties i de molt poca qualitat de vida.