Avui li haig de dir que ja ho han tornat a fer, no trobo cap raó de pes per atrevir-se a desenvolupar un carril bici amb unes mancances de seguretat i un malbaratament d’uns diners que no és digne d’un ajuntament que diu que fa les coses bé, no sé si és fallada del mateix Ajuntament, si és una badada de la regidora de Mobilitat o qui n’és responsable.

En el seu article parla dels obstacles: El pas per la rotonda, els contenidors d’escombraries entre carril i vial, la recollida i deixada dels nens al col·legi el Pla, els cotxes que aparquen per anar a la rostisseria, el semàfor de gir dels ciclistes, la connexió amb l’Av. Montilivi, etc., etc.

L’inconvenient més gros d’una mala feina és l’import de tots aquests treballs: l’ampliació de la vorera d’E. Grahit, el pintat horitzontal del carril bici, els senyals verticals, la instal·lació d’aparcament de bicicletes, la instal·lació del semàfor d’autos a l’encreuament al carrer Castell de Peralada, per cert, ara el tenim duplicat abans i després de l’encreuament. La instal·lació del semàfor de vianants en l’encreuament de Peralada, sabem l’import de tots aquests treballs? ens faríem creus si ho sabéssim, però en fi ja està fet, ja ho han tornat a fer.

Si em demanen altres solucions, n’hi han diverses que crec que no s’han tingut en compte, la més fàcil i econòmica és: des d’E. Grahit continuar el carril bici per la rotonda dels Països Catalans fins a trobar el carril, que està esperant ja desenvolupat a l’altre costat del carrer E. Grahit i que ens porta a l’encreuament de Montilivi amb Castell de Peralada. Fàcil, ràpida i econòmica. I deixaríem l’Av. Pericot intacta. Una segona variació, si el que volen és passar per Pericot, seria fer passar el carril bici per l’altre costat de Pericot és a dir, direcció al centre de la ciutat.

Des d’E. Grahit i passada la rotonda, la vorera és prou ampla per fer el carril bici i una vegada arribat aproximadament a Canis travessar a la illeta que no fa cap servei i després continuar pel carril al costat de la vorera, que ja pràcticament no passa ningú, perquè el 95% del trànsit de vehicles vol anar direcció al Centre de ciutat i aquell carril pràcticament no es fa servir.

I per acabar amb aquest desgavell comentar-li que des de la Rotonda dels Països Catalans fins a la rotonda de l’encreuament amb el carrer M. Caldes de Montbui hi ha deu carrers que intenten travessar l’Av. Pericot i només un la travessa, el Carrer Castells de Requesens; tots els altres o han estat tancats amb pilones o amb vorera tota direcció a Palau, només una direcció al Centre de Girona. Quan es va acabar la urbanització de l’avinguda tots els carrers la travessaven.

Algú em pot explicar per què s’ha fet d’aquesta manera?