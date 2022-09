D’entrada cal dir que sense fiabilitat, la gratuïtat i l’equitat perden el seu valor. Amb això em refereixo a la gran incidència del passat divendres 9 de setembre de 2022, en què, a causa d’un problema informàtic de hardware, des de la matinada fins a 2/4 de 9 del matí (els efectes negatius es van allargar molt més), tots els serveis de Rodalies, regionals i de llarga distància per la via convencional van quedar bloquejats.

Si en aquest cas la responsabilitat directa ha estat d’Adif, Renfe i Fomento també tenen la seva part de responsabilitat perquè funcioni el tren social en èpoques de canvi climàtic. Per altra banda, voldria saber el següent. Per què sempre va malament Rodalies i per contra l’AVE sembla blindat? Aquesta pregunta –tenint en compte que Rodalies ha de ser la prioritat– hauria de ser contestada, no només per Adif, Renfe i Foment, sinó també per la Generalitat i els partits polítics.