El centre d’Amsterdam té com a vehicle primordial la bicicleta. S’hi coneix que porten molts d’anys fent-ne ús com a mitjà de transport bàsic i que l’empren com a alternativa a l’automòbil i en convivència amb el tramvia, cosa que fa d’Amsterdam una ciutat amable i ben agradable de viure-hi.

El que m’ha sobtat més ha estat com saben donar la prioritat a qui va a peu. Aquestes setmanes d’agost en què els vianants, la majoria turistes com jo, hem omplert els carrers, no hi he vist cap incident amb les bicicletes. També sobtava de veure com les petites embarcacions de tot tipus navegaven pels canals i s’anaven creuant amb tota normalitat.