Tothom en parlava: el Bell-lloc i Les alzines, dues escoles que van néixer diferenciades, i que així han seguit per la convicció dels pares que les van fundar, dues escoles que tan bons resultats han tingut fins ara, avui es veuen abocades a acceptar l’obligació de ser mixtes. Han d’anar en contra del seu model educatiu per seguir comptant amb el concert econòmic, que les fa accessibles a les famílies de tot tipus que hi porten els fills.

Potser aquest canvi no hauria de ser un problema: a les seves llars d’infants hi ha nens i nenes per alimentar els cursos posteriors, de manera que podrien passar a ser mixtes progressivament, sense alterar els cursos superiors, que ja estan constituïts. Doncs no! Pena i vergonya m’ha fet sentir que a primer d’ESO de les dues escoles, el Departament d’Educació ha assignat plaça a alguns nens i nenes que preferirien no ser els protagonistes d’aquest canvi de model. Ho ha fet amb tan mala intenció que ha enviat nens a Les Alzines i nenes al Bell-lloc. Aprofitant la distribució de nens amb risc d’exclusió social han forçat algunes famílies a acceptar una escola que no volien, posant els objectius polítics del Departament per sobre de les persones. De la mateixa manera que s’estan negant places escolars a famílies que demanen entrar en aquestes escoles. Què estan fent? D’això en diuen llibertat, solidaritat, inclusió? Algú s’ho creu?