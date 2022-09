Desenvolupament digital

La transformació tecnològica té un impacte clar en l’ocupació, els salaris i els guanys, per tant, influeix en la desigualtat. A mesura que les empreses són més productives, també són més competitives i necessiten personal millor qualificat. Així, doncs, la mà d’obra menys formada acaba a l’atur. Les petites i mitjanes empreses (pimes) de les zones més pròsperes ja han entrat en aquesta lògica. Tot i això, les companyies dels territoris més desafavorits estan lluny de comptar amb els pressupostos d’aquestes pimes. Els perjudicats es lamenten perquè necessiten avançar tecnològicament per ser eficients, però no ho poden fer sense una inversió inicial mínima. Des del Fòrum Econòmic Mundial s’insta els governs a «sensibilitzar el sector privat i facilitar el finançament per al desplegament de la indústria 5.0». En opinió dels seus directius, «els encarregats de formular polítiques públiques als països en desenvolupament han d’estar atents a les transformacions en els patrons comercials i en les cadenes de valor». «Els empleats que no puguin ser readaptats després de perdre la feina han de comptar amb mecanismes més forts de protecció social», afegeixen, abans de concloure que la comunitat internacional «ha d’unir-se per ajudar els nacions menys privilegiades a aprofitar aquesta nova onada digital».