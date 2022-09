Ja és sabut que la nova clínica Girona ha fet una petita rentada de cara a l’entrada sud de la nostra ciutat. Però hi ha una cosa que continua tot igual, les naus abandonades i que amenacen ruïna i esfondrament, amb l’agreujant que la gran majoria del sostre es d’amiant (altament contaminant).

Hi ha parts que ja estan esfondrades i d’altres penjant d’un fil. Un servidor ha informat als serveis de medi ambient de l’ajuntament de Girona i als serveis d’urbanisme, però no en fan ni cas.

A més tot es veu agreujat perquè allà hi malviuen persones.

Malauradament la policia hi va sovint, allà han intentant cremar viva una persona, s’hi trafica, hi ha hagut temptatives d’agressions sexuals i hi ha baralles tot sovint.

Senyors de l’Ajuntament, fins quant?