Terratrèmol a la Fosca

Sembla que el final de legislatura no promet ser un camí de roses per al govern municipal d’ERC de Palamós, tot i comptar amb una còmoda majoria. Des de l’oposició se li ha retret, en múltiples ocasions, manca de lideratge en temes tan importants com el Pla Director del Port, el manteniment de la via pública o el control d’execució de les obres. A tot això, s’hi suma el desconcert general per la convocatòria extraordinària de juntes i plens a mitjans d’agost amb les controvertides –que no vol dir injustes– contribucions especials de la 2a fase d’obres de la Fosca. Resultat: el govern s’ha quedat sol aprovant una obra necessària que, en la seva major part, hauran d’assumir els veïns a través d’unes impopulars i quantioses contribucions.

L’enrenou ja està servit. Si des de l’ajuntament s’esperava una calma tensa aprovant el projecte en ple ferragosto, no ho ha encertat i ha acabat generant més soroll i més dubtes que certeses entre veïns i oposició. Ningú no ha entès la urgència del tràmit, ni tampoc la manca de més fonts de finançament que redueixin la costosa aportació dels veïns. Després faltarà veure quina repercussió tindran els treballs durant els mesos d’estiu, sobretot si tenim en compte l’antecedent de les interminables obres de l’eixample. Probablement, un projecte previst en 2 fases i amb menys presses hauria passat més desapercebut. En aquest sentit, el regidor de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo, ha estat un dels més queixosos amb les presses, però també amb les improvisacions de l’equip de govern en l’apartat de manteniment. El deficient estat del clavegueram i dels carrers en general és una realitat evident que, justament ara, l’ajuntament sembla que s’esforci a esmenar. Mai és tard quan la dita és bona, encara que, algú podria pensar que les eleccions s’apropen i alguns prefereixen fer sprints i no pas carreres de fons amb les responsabilitats que això comporta. I aquí el consistori ha tornat a caure en el parany de les urgències, desviant partides destinades inicialment a inversió per fer manteniment (actuacions per valor de 230.000 €) demostrant manca de previsió. Es fa difícil entendre tant manteniment no previst i que part del pressupost d’una obra tan defensada pels republicans com és el segon pavelló d’esports es destini a imprevistos que no s’han tingut en compte durant aquests anys. I és que el terratrèmol de la Fosca i els col·laterals del ple del mes d’agost poden acabar sent l’anunci d’un final de legislatura incòmode.