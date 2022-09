El carrer i els partits

El poble som tots però «la gent» són els altres, i «el carrer» són les persones que surten al carrer, que són gent i són poble, però no són tota la gent ni tot el poble.

La primera afirmació té voluntat irònica. La segona té una gran importància política perquè la identificació entre el carrer, la gent i el poble pot arribar a posar en qüestió el sistema institucional.

Quan un col·lectiu afirma que «els carrers seran sempre nostres» sembla que aquest «nosaltres» es refereixi a la gent, és a dir, al poble, però en realitat està parlant d’un nombre limitat de persones concretes que surten a manifestar-se per la causa que sigui. Són generalment respectables, i l’esforç que realitzen mereix dedicar un temps d’atenció a allò que expressen o reclamen, però no són tota la gent del país ni, per tant, constitueixen el poble. Tampoc no el representen, ja que no han passat per cap mecanisme de delegació en què hagi pogut participar tothom. El carrer, entès com el grup de persones que s’hi concentra en un moment i amb un propòsit determinats, es representa a si mateix, i qualsevol ampliació del concepte és mera suposició. Sovint encertada, però suposició.

El carrer pot arribar a ser un agent polític molt important, capaç de sacsejar les institucions, però en cap cas no les substitueix. Els manifestants, tard o d’hora, tornen a casa, i deixen la resta de la feina en mans d’unes persones a plena dedicació que, des de fa molt, s’anomenen «polítics». Poden ser els que ja hi havia o poden ser uns de nous sorgits del moviment, però al capdavall seran polítics i faran política a través de governs i parlaments, donant ordres a funcionaris i policies, i amb debats i acaraments on les diferents posicions i candidats tindran els seus grups de partidaris, és a dir, els seus partits. Quan després d’una revolució no ha partits polítics és perquè s’ha imposat una dictadura, digui’s feixisme (fascio=feix=tots lligats), sovietisme (soviet=assemblea) o «movimiento nacional».