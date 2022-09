Per què el PP bloqueja el TC i el CGPJ?

Queda clar que tenim un Tribunal Constitucional i un Consell General del Poder Judicial caducats. Si tinguessin una mica de decència i de respecte a la justícia, els membres d’aquests dos organismes un cop acabat el mandat dimitirien. No ho han fet i alguns membres porten tres anys més del compte. Una autèntica vergonya. La major part de mitjans de comunicació afirmen, perquè és l’actitud fàcil, que la culpa és dels dos partits i, per tant, del bipartidisme. No és així. La culpa és tota del PP. El CGPJ i el TC des del mandat d’Aznar estan en mans del PP. Quan mana el PSOE, primer amb Zapatero ara amb Sánchez, bloquegen la renovació. Per tant portem més de vint anys on aquests organismes fan sentències d’extrema dreta i nomenaments de càrrecs judicials d’extrema dreta. Fins i tot s’atreveixen a amenaçar al govern.

Podem criticar al PSOE però no per aquesta qüestió. És més, el podríem criticar per no forçar una llei que canviï les majories en aquests organismes i s’apropi més a la voluntat del poble, que és el que pretenien els pares de la Constitució. Com pot ser que el PP que en les darreres eleccions aconsegueix un 20% a les eleccions tingui una majoria aclaparadora el TC i al CGPJ des de fa més de vint anys?

Us explicaré la raó. Estan aconseguint que els dirigents del PP no estiguin a la presó. De fet, si els alts tribunals haguessin actuat correctament el govern el PP de Mariano Rajoy no hagués existit. Van trobar la comptabilitat B del PP i diuen que no val. Que pretenen trobar una comptabilitat B del PP en un registre mercantil? Les factures relacionades amb Aznar desapareixen i ni ell ni Rajoy son jutjats. No cal ser un geni per saber que Bárcenas feia el que feia perquè li manava Aznar i després Rajoy. Troben anotacions de pagaments en negre a emepuntorajoy i encara busquen qui pot ser. Però és més, jutges com Marchena han format part de tribunals on s’ha exonerat al PP en almenys deu ocasions. Carlos Lesmes, el president del CGPJ, va ser alt càrrec del PP, alguns jutges van donar conferencies per la fundació FAES d’Aznar. Una cosa encara més inquietant, no s’ha jutjat a ningú dels donants. Cal recordar que només a Bárcenas li van trobar un compte a un banc suís amb 56 milions d’euros. Algú els va donar a canvi d’alguna cosa, oi? Per si fos poc, l’actual rei es fa, sempre que pot, fotos amb l’alta judicatura. Pretén que no jutgin al seu pare al que exoneren un i altre cop i que tampoc l’investiguin a ell per ser beneficiari d’una societat amb comptes a Suïssa.

La gent estem emprenyats per la corrupció del PP, però el que més ens emprenya és la impunitat. Álvaro Lapuerta l’anterior comptable del PP abans que Bárcenas, que va decidir explicar-ho tot a Ignacio Escolar del diario.es va morir al cap de pocs dies després d’unes amenaces i d’unes caigudes, a parer de la família, inquietants: «Piensa en tus hijos y en tus nietos, ten cuidado con lo que haces». Per aquestes raons no poden deixar de controlar el TC i el CGPJ, podrien anar a la presó la major part de dirigents del PP si hi hagués justícia.