Passant revista a la nostra cartera, ara en lloc de diners s’hi van acumulant els carnets i les targetes. Entre elles: DNI, la Seguretat Social, la o les de dèbit o crèdit, el futbol, el bàsquet, les d’associacions diverses o fins alguns establiments, etc. Algunes no ens les demanen gairebé mai, però cal portar-les, per si de cas.

Ara, d’aquí a ben poc –alguns barris gironins ja les tenen– per anar a tirar les deixalles diverses, ens posaran uns contenidors tancats –intel·ligents en diuen–, que per obrir-les caldrà una altra targeta, que haurem d’anar a recollir a l’Ajuntament, que servirà per obrir-los i tirar-hi el corresponent contingut. Si això és fa, segons diuen, per incrementar la selecció, i solucionar que les persones, que se salten les normes, barrejant-ho tot, i deixant deixalles a terra, deixin de fer-ho. Dominó! Però... Voleu dir que les despeses que comportarà el canvi dels contenidors, serà la solució?. Tant de bo fos així, però veig difícil, tal com va tot, que els que no en tenen cura, canviïn la seva actitud, i que els incívics deixin de cremar-ne? Mentre, els que seguim les normes ho tindrem més complicat, clar!. Recorden els contenidors soterrats? Bé! Que tinguin sort! És el meu humil parer, que no és l’únic.