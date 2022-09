Veig impossible que els humans en general entenguin que cal fer un canvi de conducta personal per salvar la Terra. Tots els mitjans de comunicació ens avisen del pobre futur que ens espera degut a la contaminació o senzillament per la mala praxi que practiquem tots plegats. No vull «castigar» els més benèvols com som la societat en general perquè tots sabem que en el món hi han milers i milers d’empreses que no fan gaire res per salvar la vida i diria que no els importa massa. Per tant, nosaltres, no hem de seguir aquesta conducta envers a la nostre natura més propera. Només escric per reclamar que procurem ser-ne més conscients. Per exemple: em costa d’entendre que uns individus que s’han banyat i han pres el sol a 30º durant unes hores, en el moment de pujar al seu vehicle, engeguin l’aire condicionat del seu preuat cotxe una llarga estona per estar més frescos. No cal dir de les deixalles que em trobo a les roques i a dins del mar. És evident que el dia més inesperat, l’univers ens avisarà definitivament encara que de moment ja ho va fent. Espero que hi siguem a temps!